PCR-Gurgeltests sollen ab Freitag verfügbar sein

Auch das Land Salzburg plant, ab Freitag PCR-Gurgeltests anzubieten. Die Tests sind anders als in Wien oder Linz vorerst nicht in Filialen der Drogeriemarkt-Kette Bipa erhältlich, sondern können nur in den 15 Teststraßen des Roten Kreuz gemacht werden. Dazu ist eine Anmeldung aufwww.salzburg-testet.aterforderlich. Für einen Besuch von Nachtlokalen braucht es ab Donnerstag österreichweit entweder einen Impfnachweis oder einen maximal 72 Stunden alten negativen PCR-Test.