Vandalen zogen Spur der Verwüstung durch Lustenau

In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte in Lustenau eine Spur der Verwüstung durch die Gemeinde gezogen, insbesondere rund um das Bundesgymnasium in der Mühlefeldstraße. Dort zündeten die Täter einen Zeitungsständer an, rissen Mistkübel aus ihrer Verankerung, setzten einen Busch in Brand und schlugen die Scheibe einer Anzeigentafel ein.