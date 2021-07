300 Millionen Euro-Umbau des ORF nimmt Gestalt an

„Verbindung zur Natur“

Die insgesamt 411 vorgesehenen Mitarbeiter (337 in den diversen Redaktionen, 15 in einer aktuellen Grafik-Mannschaft, 49 in der Technik und zehn in der multimedialen Programmwirtschaft) werden sich auf 3500 Quadratmeter Nettoraumfläche einfinden. Ein nach oben offenes Atrium ist mit Erlen bestückt und verbessert die Lichtverhältnisse. Zudem fungiere es als Verbindung zur Natur, wie der Architekt Paul Jung erklärte.