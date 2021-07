Unsichere Zukunft für Amadeus Horse Indoors

Am Landesgericht Salzburg ist am Montag das Konkursverfahren über die „horsedeluxe event GmbH“ eröffnet worden. Die Gesellschaft hat das größte Reitsport-Event Österreichs, das „Amadeus Horse Indoors“, samt Messe in Salzburg veranstaltet. Nach dem plötzlichen Tod des Gründers und Geschäftsführers im Frühjahr und wegen weggefallener Einnahmen durch die Corona-Pandemie wird das Unternehmen wohl nicht fortgeführt. Was das für die Zukunft der Veranstaltung heißt, ist noch unklar.