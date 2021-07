Hoteliers brauchen heuer „Nerven aus Stahl“

Mit Buchungen wird immer länger zugewartet, erklärt Schützinger. Eine gewichtige Rolle spielen auch die Stornobedingungen der Betriebe. Und auffällig ist auch, dass Anfragen und Buchungen immer weiter auseinanderklaffen. So gab es ab den Öffnungsschritten in der Hotellerie zwar eine Überanfrage potenzieller Gäste, an den Buchungen war das aber nicht abzulesen. Letztere seien derzeit „ganz ordentlich“, wie Schützinger es ausdrückt. Zahlenmäßig steht die Branche im Vergleich zum Vorjahr natürlich besser da, verglichen mit dem Jahr 2019 aber steht immer noch ein Minus in der Bilanz. Eine Ausnahme bildet der Bereich Camping: Die Buchungen für einen Stellplatz in einem von Vorarlbergs Campingplätzen liegen sogar über den Ergebnissen von 2019. „Die Nachfrage ist überproportional hoch. Campingplätze zählen zu den Gewinnern - ähnlich wie Ferienwohnungen,“ weiß der Tourismus-Chef.