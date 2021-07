Impfbus erstmals in Vorarlberg „on Tour“

Mit Stand Montagvormittag waren 114 Menschen im Ländle positiv auf das Coronavirus getestet. In den Krankenhäusern herrscht nach wie vor Ruhe - kein einziger Covid-Patient muss dort aktuell behandelt werden. So stabil die Lage auch scheint, in Stein gemeißelt sind die geringen Infektionszahlen nicht. Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher erneuert daher ihren Appell an alle Urlaubsrückkehrer, sich am ersten und am dritten Tag nach der Rückreise testen zu lassen. „Dafür eignet sich am besten ein sogenannter Wohnzimmertest oder ein kostenloser Antigentest in einer Teststraße.“