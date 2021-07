Jedermann Lars Eidinger: Erfüllung eines Traums

„Ich bin hier so glücklich, für mich ist es ein magischer Ort, und ich genieße es so.“ Wenn man Lars Eidinger über Salzburg referieren lässt, geht ihm das Herz auf. Der Berliner hat sich in der Mozartstadt vom Fleck weg wohlgefühlt und spart nicht mit Lob - vor allem was die Kulinarik betrifft. „Ich habe die ersten zwei Wochen jeden Tag ein Schnitzel gegessen“, gesteht Eidinger der „Krone“. „Salzburger Nockerln habe ich auch schon gegessen, ich liebe das total.“