Mehrere Drogen- und Alkolenker erwischt

In Zell am See überführten die Beamten in den Abendstunden zwei Alkolenker mit 1,78 beziehungsweise 1,04 Promille. Der Suchtmitteltest bei einer 36-jährigen Rumänin, ebenfalls in Zell am See, verlief positiv auf Kokain. Außerdem wies ihr Fahrzeug schwere technische Mängel auf.