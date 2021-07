Wacker: Aufstieg im Cup - und ein Russe hilft

Torflut nach der Pause

Die Mannschaft zog am Abend nach und feierte in der Reichenau einen rekordverdächtigen 8:0-Erfolg. Vor fast 900 Zuschauern – zu den 600 „Offiziellen“ am Sportplatz, kamen noch rund 300 Wacker-Fans außerhalb, die den Triumph mit Bengalen feierten. Reichenau hielt lang gut mit, kam nur durch einen Doppelschlag vor der Pause ins Hintertreffen, brach jedoch nach dem 0:3 völlig zusammen.