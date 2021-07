Linz hinkt beim Klima Wien und Graz hinterher

Vorweg: Der Überprüfungszeitraum des gestern vom Bundesrechnungshof veröffentlichten Berichts zur „Anpassung an den Klimawandel in Linz“ umfasst die Jahre 2015 bis 2019. Heißt: Empfehlungen, wie etwa zeitnah ein Klimawandelkonzept auszuarbeiten und zu beschließen, sind in der Zwischenzeit zumindest bereits auf den Weg gebracht.