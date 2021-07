„Respektiere deine Grenzen“ geht online

Initiative soll Rücksichtnahme auf Natur fördern

Aus diesem Grund haben Land, Landwirtschaftskammer und Jägerschaft beschlossen, dass die österreichweit erfolgreiche Initiative „Respektiere deine Grenzen“ auch für Kärnten übernommen wird. „Die Initiative soll vor allem die Rücksichtnahme auf Natur fördern“, so Landesrat Martin Gruber. So informiert respektiere-deine-grenzen.at nicht nur über das richtige Verhalten in der Natur, sondern gibt auch die Möglichkeit, den nächsten umweltfreundlichen Ausflug zu planen.