Wie Urzeit-Giganten die Oststeiermark eroberten

Sobald man die ersten Schritte durch den Abenteuerpark macht, denkt man, man sei in einer anderen Welt. Der Styrassic Park liegt in einem idyllischen Wald in Bad Gleichenberg, zwischen Fichten und Kastanien stehen die Dinosaurier-Figuren. Ihre Köpfe reichen bis zu den Baumkronen. Ein Spinosaurus verspeist einen Artgenossen zum Frühstück, andere wiederum liefern sich einen blutigen Kampf.