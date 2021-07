Max Mayerhofer: „Ich bin ein Kaffee-Snob“

„Krone“: Sie wollten mir zeigen, wie man richtig guten Kaffee macht.

Max Mayerhofer: Ja, ich bin ein Barista aus Leidenschaft (lacht) Ich habe lange in Wien in der „Kaffeeküche“ gearbeitet. Das war so schön meditativ, um 7 Uhr in der Früh Milch zu schäumen. Da wird man extrem stressresistent, weil immer sehr viele Leute gewartet haben.