Tauziehen um Wohnbaugeld: FPÖ will „altes“ System

Heftige Kritik übt die FPÖ am Modell der Wohnbauförderung. „Die vorzeitige Rückzahlung ist nicht mehr möglich. Das bestehende System hat so keinen Mehrwert für Häuslbauer“, prangert der freiheitliche Klubobmann Johann Tschürtz an. Er kündigt einen Antrag im Landtag an. Die SPÖ verteidigt das aktuelle Modell.