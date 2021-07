Apnoe-Tauchgang in 70 Meter Tiefe - dann Blackout

Zu einem Vorfall kam es am Donnerstag auf dem Bodensee. Fabio Tunno wollte den deutschen Rekord im Apnoetauchen mit zwei Flossen brechen und in 70 Meter Tiefe vordringen. Um 13 Uhr sprang er dafür im Überlingersee in die Fluten. Mit dabei unter Wasser waren auch andere Taucher und zwei Kampfrichter des Dachverbands des Apnoe-Tauchsports.