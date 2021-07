Vorstudie bestätigt zwei Löcher im Schiffsrumpf

Im Fall der im Jahr 1994 untergegangenen Ostsee-Fähre Estonia haben Untersuchungsbehörden jetzt einen Fund von Dokumentarfilmern am Wrack bestätigt. Die beiden Löcher, die das Team gefilmt habe und von denen eines in einer TV-Dokumentation gezeigt worden sei, seien bestätigt und mit Sonargeräten und einer Kamera dokumentiert worden, teilte die schwedische Havariekommission im Rahmen einer in diesen Tagen stattfindenden Vorstudie am Schiffswrack mit.