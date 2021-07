„Sonic Colors: Ultimate“: Klassiker neu aufgelegt

Mit „Sonic Colors: Ultimate“ bringt Sega ein aktualisierte Neufassung seines ursprünglich bereits 2010 für die Wii und den Nintendo DS veröffentlichten Jump‘n‘Run-Klassikers am 7. September auf PS4, Xbox One, Switch sowie den PC (via Epic Store). Wie das „Remaster“ aussieht, zeigt ein brandneuer Gameplay-Trailer.