300 weitere Wohnungen für Beeinträchtigte sind fix

Aktuell stehen in Oberösterreich 4500 Wohnungen Beeinträchtigten zur Verfügung. Der Bedarf ist erheblich höher. Deshalb werden bis Ende des Jahres 419 neue Wohnungen errichtet, kommendes Jahr folgen 100 weitere neue Unterkünfte. „Und ab 2022 bis 2025 werden jedes Jahr 100 neue Wohnungen gebaut“, ließen nun LH Stelzer und SP-Landesrätin Gerstorfer wissen. Die Kosten werden mit 70 Millionen Euro beziffert, wobei 12,8 Millionen auf die Errichtung entfallen, der Rest wird für den Betrieb aufgewendet. Die FP begrüßt grundsätzlich jede Entlastung im Betreuungsbereich, übt aber Kritik am Ausbautempo. „Insgesamt warten derzeit 1498 Beeinträchtigte auf einen Wohnplatz. Der ankündigte Ausbau wird also nur einem Fünftel zugutekommen“, so Klubobmann Herwig Mahr