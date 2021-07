Wetterleuchten: Der Nordkette Festival-Genuss

Musik und imponierende Bergwelt

Für die großteils eklektischen Sounds inmitten eines spektakulären Bergpanoramas mit Blick auf Innsbruck zeigen kommendes Wochenende internationale und nationale Acts wie DJ Tulson, Warteraum, Phonetic, El Muerto, Collective Charlotte DJ Set und DJ Gutzisun-Schmangalmusig & Art Colletive verantwortlich. „Dieses Jahr steht neben dem Wetter natürlich auch bei uns Corona im Mittelpunkt der Organisation. Es gilt die 3G-Regel, welche schon beim Eintritt in die Seilbahn, die an diesem Abend bis 3 Uhr in der Früh fährt, überprüft wird“, teilt Berthold Schwan, der Initiator des bereits 18. Nordkette-Wetterleuchten-Festivals, im Gespräch mit der „Tiroler Krone“ mit.