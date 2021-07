GAK-Aktion: Erstes Fußball-Fan-Impfen im Stadion

Diese Aktion ist bisher einzigartig. Im GAK-Sportzentrum findet am Donnerstag, 22. Juli, 2021 das Grazer Fan-Impfen statt, und zwar für Fans aller Grazer Fußballvereine. „Wir wollen niemanden ausgrenzen, das soll eine Aktion für Fußballbegeisterte in Graz sein“, sagt Dr. Jörg Pavek, Vizeobmann des GAK und Leiter des Medizinteams. „Besonders in der Fan-Szene, in den Kurven, wo die Menschen dichtgedrängt nebeneinander stehen, ist das Risiko erhöht.“