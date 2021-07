Betrunkener Holländer spuckte Frau ins Gesicht

Zuerst beschoss er sie in der Grazer Innenstadt mit einem Fußball, dann spuckte ein 24-jähriger Holländer eine junge Grazerin am Montagnachmittag auch noch an. Die Polizei musste ausrücken und ihn festnehmen. Kurz davor hatte auch am Vorplatz des Grazer Hauptbahnhofes ein Mann randaliert und dabei einen Polizisten verletzt.