„Bis jetzt ist in den Kinos noch recht tote Hose“

Kommt in Hard ein neues Kinocenter?

Deutlich zugeknöpfter geben sich die Kinobetreiber in Bezug auf ein anderes brennendes Thema: dem angeblich geplanten neuen Cineplexx-Centers in Hard. „Ich bitte um Verständnis, dass ich dazu als Kino-Sprecher erst dann Stellung beziehen will, wenn es eine offizielle Erklärung von Cineplexx gibt“, so Wieser.