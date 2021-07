Prinz William: „Bringt den Titel nach Hause“

„Erst Berrettini in Wimbledon, dann das EM-Finale“

Andere Blätter kombinierten das EM-Finale auf ihren Titelseiten mit dem Endspiel des Tennis-Turniers in Wimbledon, wo Italiens Matteo Berrettini zuvor Novak Djokovic herausfordert. „Für euch, für uns! Wir wollen euch noch einmal so sehen! Italien im Angriff auf die letzte Herausforderung“, schrieb Tuttosport, während der „Corriere dello Sport“ forderte: „Eine so große Liebe. Alle gemeinsam für Italien: Erst Berrettini in Wimbledon, dann das EM-Finale.“