Das Haar der Buhlschaft bekommt eine eigene Rolle

„Krone“:Film, Fernsehen, Theaterbühne - Sie sind anscheinend in allen Genres daheim. Wie schaffen Sie das - gibt es da einen Schalter, den Sie einfach umlegen?

Verena Altenberger: Ich würde gar nicht sagen, dass ich in allen Genres zu Hause bin, ich probiere nur gerne alles aus. In manchen bin ich mehr zu Hause als in anderen. Und ich glaube, es ist wirklich einfach dieses große Interesse an allem, was mein Beruf zu bieten hat. Der Beruf beschäftigt sich mit dem Leben, also könnte man auch sagen, das ist alles, was das Leben zu bieten hat. Die Menschen, die Emotionen - da habe ich einfach ein so großes Interesse dafür und eine Sehnsucht danach.