Mehr als 3200 Erstimpfungen in Tirol durchgeführt

Vorwiegend Jüngere vor Ort

Ähnlich wie bereits am Impfabend am Donnerstag, an dem rund 1700 Erstimpfungen verzeichnet wurden, wurde das Angebot speziell von jüngeren Personen in Anspruch genommen, insbesondere im Impfzentrum in Schwaz. Damit wurden im Zuge der niederschwelligen Impfaktionen diese Woche bis dato mehr als 3200 Erstimpfungen ohne Anmeldung in Tirol durchgeführt.