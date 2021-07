Horrende Rechnungen im Puff: Besitzer verurteilt

Mit Absinth „auf Haus“ abgefüllt

Gar nicht lustig für die Opfer, im Gericht in St. Pölten gab es aber schon unfreiwillige Komik. Etwa wenn ein Anwalt von „erbrachter Leistung“ spricht. An die sich die Freier nicht und nicht erinnern können. Was Wunder, wurden sie doch mit Absinth „auf Haus“ abgefüllt - ein immerhin 70-prozentiger Schnaps. Aufgewacht ist einer mit Brummschädel und einer 5000-Euro-Rechnung! Für Zimmer, Prostituierte und 30 Flaschen Schampus. Der einzige Kühlschrank fasst aber nur sechs Flaschen.