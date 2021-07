Plansee Group ließ sich von Krise nicht biegen

Riesenchance Ceratizit

Der Umsatz sei zwar um sechs Prozent auf 1,29 Milliarden Euro zurückgegangen, aber: „Gleichzeitig hat sich im 100. Jahr unseres Bestehens die größte Chance für die weitere Entwicklung der Gruppe aufgetan - die Übernahme der Mehrheit an der Tochter Ceratizit mit Standort in Reutte/Breitenwang.“ Bisher war man „nur“ mit 50 Prozent an der Hartmetall-Tochter beteiligt. Im Mai habe man das Okay der Kartellbehörde erhalten und mit der Neuorganisation der gesamten Gruppe reagiert.