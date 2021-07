Salzburger zieht es in der Krise in die Ferne

„Nur am Flughafen waren bei der Ankunft Test- und Impfzertifikate Thema, auch nach Covid-Symptomen wurde gefragt. Im Hotel wurde Fieber gemessen“, berichtet Zitterer. Er und seine Karolin haben den einwöchigen Insel-Urlaub sichtlich genossen – die beiden waren auch in den Buchten unterwegs. „Das Meer und der Strand sind dort wie in der Karibik“, so Zitterer.