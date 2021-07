Sicher im Wasser: Aktionstag zum Thema Badeunfälle

Die Aktion fand in der Therme Köflach statt. Seitens der Polizei konnte zu diesem Thema der Leiter des Büros Controlling in der Landespolizeidirektion Steiermark, Hofrat Johann Hohl, als Experte gewonnen werden. Hohl ist ehemaliger Leistungs- und Rettungsschwimmer und in seiner Freizeit Schwimmtrainer. Dabei trainiert er Kinder, aber auch Schwimmer der Special Olympics Österreich.