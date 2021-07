Urlauberin von Bär aus Zelt gezerrt und getötet

DNA-Spuren sollen Bären identifizieren

Zuvor soll der Bär in einen Hühnerstall eingedrungen sein und mehrere Vögel verschlungen haben. Per Helikopter wurde nach dem Tier gesucht, es konnte aber nicht gefunden werden. Nun gibt es Pläne, Fallen in der Nähe des Hühnerstalls aufzustellen, um dem Angreifer habhaft zu werden. Der Bär soll laut Wildhütern getötet werden, sobald man ihn findet. Am Schauplatz der Tragödie wurden DNA-Proben entnommen, um den Übeltäter auch zweifelsfrei identifizieren zu können.