Zwei Verletzte bei Unfällen in Klagenfurt

Gleich zwei Verkehrsunfälle mit Frontalkollisionen haben sich am Donnerstag in Klagenfurt ereignet. Am Vormittag krachten am Südring zwei Fahrzeuge zusammen, dabei wurde ein Auto auf die Seite geschleudert. Die Lenkerin musste ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Am Nachmittag musste dann die Berufsfeuerwehr eine Frau aus einem Unfallwrack befreien. Durch die Kollision mit einem entgegenkommenden Auto war die Lenkerin im Auto eingeklemmt worden. Auch sie musste ins Krankenhaus gebracht werden.