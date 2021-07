Ansturm auf „Pop-Up“-Impfung beim Einkauf und Wirt

Wahnsinn! Schon um 7 Uhr früh stellten sich hunderte „spontane Impfwillige“ vorm Einkaufszentrum Passage in Linz an. Sie alle wollten ohne Anmeldung und ganz unkompliziert ihre Corona-Immunisierung. „Mit so einem enormen Andrang haben wir nicht gerechnet“, zeigte sich auch Centerleiterin Julia Kretz überrascht.