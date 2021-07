Schulterschluss gegen den Wolf in Westendorf

Noch immer sind nicht alle Schafe wieder im Tal. „Früher haben sie aus der Hand gefressen“, erzählt Bauer Christian Ehrensberger. Nun, nach dem Wolfsangriff, seien die Tiere so verstört, dass man nicht mehr an sie herankäme. „Es war ein Gemetzel“, schildert die Westendorfer Tierärztin Jutta Strele. Sie versorgte nach den Rissen am vergangenen Samstag verletzte Tiere, musste auch eines einschläfern. „Ich habe schon viel erlebt, aber so grausig war es noch nie.“ Die rosarote Seifenblase rund um das Thema Wolf müsse enden, es gehöre aufgeklärt. Zäune oder Herdenschutzhunde hält die Tierärztin für unrealistisch.