Schul-LR Palfrader: „Keine Impfpflicht für Lehrer“

Könnte Homeschooling auch nach der Pandemie in bestimmten Situationen sinnvoll sein?

Wir sind jetzt einmal froh, dass Präsenzunterricht wieder möglich ist und ab Mai so gut funktioniert hat. Eines ist aber klar: Digitale Medien werden spätestens jetzt zum fixen Bestandteil des Unterrichts werden. In Ausnahmefällen, etwa bei Wetterkapriolen, kann tageweise und regional begrenzt Distance Learning eine Alternative sein.