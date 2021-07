Einbruchserie: Fünf Firmen in zwei Nächten

Den Anfang machte ein Einbruch in eine Tischlerei in Lengenfeld. Die Unbekannten brachen eine Tür auf, durchwühlten Büros und flohen mit Geld aus der Handkassa. Danach stiegen sie in ein Bürogebäude ein, in dem das Erdgeschoß durchwühlt und ebenfalls Bargeld entwendet wurde. In einer Kfz-Werkstätte brachen die Unbekannten dann ein Fenster auf, lösten dadurch aber den Alarm aus. Die Polizei umstellte danach mit Diensthunden das Objekt, die Täter waren aber bereits verschwunden.