Enormer Andrang bei „Pop-up“-Impfstraße in Linz

Enormer Andrang für die erste "Pop-up"-Impfstraße im Linzer Einkaufszentrum „Passage“! Schon in der Früh reichte die Schlange all jener, die sich für eine Impfung anstellten, weit zurück. Auch das Interesse an Impfungen am Abend im Wirtshaus in Neumarkt im Mühlkreis sind groß. Die oö. Ärztekammer kritisierte indes mangelnde Termindisziplin. Gebuchte Termine zu den Zweitimpfungen würden oft einfach nicht wahrgenommen. Oö.-Ärztekammer-Präsident Peter Niedermoser regte deshalb eine Debatte über Strafen für Impf-Schwänzer an.