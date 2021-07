„Cliffon“ bei Papa und Tochter sehr gefragt

„Ich kannte so ihre Zeit, wusste, was es zu schlagen gilt“, war Juza im Ziel drei Sekunden schneller. Und durfte so auf „Cliffon“ jubeln. Dem Pferd, das Papa Juza sich mit Tochter Antonia Weixelbraun derzeit teilt. „Diesmal schaute Antonia zu, in zwei Wochen in Farrach ist sie wieder dran“, schmunzelt Juza, der seine Tochter bei den nationalen Cups in guten Positionen weiß.