Mancini vor EM-Halbfinale: „Das ist so nicht fair“

„Ich bin sehr stolz, dieses Team trainieren zu dürfen“, sagte Coach Roberto Mancini, der die Auswahl nach der verpassten WM 2018 übernahm und wieder zu einem Titelkandidaten formte. Der „Corriere dello Sport“ schwärmte am Sonntag: „Mister Italia: Mancini hat dafür gesorgt, dass sich ein ganzes Land in ihn verliebt.“ Seit 32 Partien ist das Team ungeschlagen und feierte zuletzt 13 Siege in Serie.