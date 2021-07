Bayern: So reagiert Fünftligist auf Pokalauslosung

Das Spezielle im DFB-Pokal ist, dass die Bundesliga-Vereine, wie in Österreich, bereits in der ersten Runde einsteigen. So haben Unterliga-Vereine die Chance gegen Champions-League-Starter zu spielen. Man könnte meinen viele Vereine wären enttäuscht, wenn ihnen Dortmund, RB Leipzig oder Bayern zugelost wird, dem ist aber nicht so. Es ist eine Gelegenheit, die man wohl nur einmal im Leben hat.