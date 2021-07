Lewandowski: Super-Daddy statt Super-Striker

EM-Frust verflogen

Der Frust scheint verflogen. Dieser war nämlich unmittelbar nach dem EM-Aus im polnischen Team rund um den Bayern-Star groß gewesen. Auch zwei Tore Lewandowskis hatten die 2:3-Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Schweden und damit das Ausscheiden als Gruppenletzter nicht verhinden können. Lewandowski alleine war zu wenig. Der 41-Tore-Mann der Münchner spielte zwar mit drei Treffern sein bisher bestes Turnier. In Abwesenheit des verletzt fehlenden Duos Arkadiusz Milik und Krzysztof Piatek reichte es dennoch nicht, um an der Slowakei vorbei auf Rang drei zu kommen. „Manchmal, wenn man sich ein paar Stunden zu Hause oder im Hotel hinsetzt, dann kommt das erst bei einem an, und das sind die schlimmsten Momente im Leben eines Fußballers“, schilderte Lewandowski seine Gefühle .„Man kann uns den Kampfeswillen und den Ehrgeiz nicht absprechen, aber etwas hat gefehlt - sicherlich auch Fähigkeiten“, sagte der Stürmerstar.