Türkei: Alkolenker aus Wien tötete zwei Polizisten

Ein Unfalldrama erschüttert die türkische Hafenstadt Samsun am Schwarzen Meer: Drei Polizisten hatten sich für Radarmessungen am Straßenrand positioniert, als ein volltrunkener Lenker aus Wien mit 2,3 Promille die Kontrolle über seinen Wagen verlor - und in die Gruppe raste. Für zwei Beamte gab es keine Rettung ...