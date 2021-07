Polizei ermittelt wegen Liebesschwüren mit Lack

So sachlich und trocken klingt die dazugehörige Polizeimeldung: Ein bislang unbekannter Täter besprühte zwischen 3. Juli 2021, 20 Uhr, und 5. Juli 2021, 8 Uhr, in den Gemeindegebieten Bad Wimsbach und Vorchdorf mehrere Verkehrszeichen mit einem roten Lackspray. Dabei wurden die Ortsschilder „Bad Wimsbach-Neydharting“, „Au“ und „Feldham“ entlang der L536 sowie zwei Verkehrszeichen bei einem Fahrbahnteiler und ein Orientierungsschild in Vorchdorf beschädigt. Die Polizeiinspektion Lambach bittet unter der Telefonnummer 059133/4183 um sachdienliche Hinweise.