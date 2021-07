Rapid-Boss Bruckner neu im Bundesliga-Aufsichtsrat

Der 56-Jährige wurde bei der Klub-Konferenz am Montag einstimmig gewählt und tritt die Nachfolge von Markus Kraetschmer an, dessen Tätigkeit als Austria-Vorstand und auch Liga-Aufsichtsrat mit Ende Juni zu Ende gegangen war. Kraetschmer gehörte dem Bundesliga-Aufsichtsrat von 1. März 2006 bis 18. Juli 2018 sowie erneut seit dem 9. Juli 2020 an. Während seiner Amtsperioden war er langjähriger Vorsitzender der höchsten Spielklasse, Vizepräsident der Bundesliga und des ÖFB sowie zuletzt stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats.