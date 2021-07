Olympionike als EM-Coach für die Talente

Schon morgen geht’s für Kärntens Dressur-Talente bei der EM der Young Rider in Oliva bei Valencia (Sp) mit der Mannschaftsprüfung los. Chiara Pengg (Auheim’s del Magico) und Felix Artner (Auheim’s divine Etincelle) haben sich auf ihr Saisonhighlight mit Mentor und Olympia-Starter Christian Schumach am Gut Muraunberg vorbereitet! „Besonders die Hitze wird für die Pferde eine Herausforderung. Damit werde ich in Tokio auch zu tun haben – die letzten Wochen war es zum Glück auch bei uns brütend heiß“, so Schumach.