Grazer Kunsthaus setzt auf eine grüne Zukunft

Klima, Umweltschutz, Recycling und Nachhaltigkeit sind aktuell die führenden Themen in der Kunstwelt. Zahlreiche Ausstellungen und Projekte - in Graz etwa die „Material Loops“ im Haus der Architektur oder der Klima-Kultur-Pavillon auf dem Freiheitsplatz - befassen sich damit. Oft hinkt aber die Nachhaltigkeit der Präsentation hinter der löblichen Absicht, auf die Probleme aufmerksam machen zu wollen, hinterher. Dagegen setzt das Grazer Kunsthaus in der noch bis Oktober gezeigten Steiermark Schau ein markantes Zeichen. Zur Themenstellung „Was sein wird - Von der Zukunft zu den Zukünften“ wird das, was Künstler über die zurzeit brennendsten Fragen zum künftigen Leben denken, mit Forschung und Wirtschaft kombiniert.