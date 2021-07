Protest gegen „Klima-Check“ für S10 im Mühlviertel

Geduld ist am Ende

In Rainbach bei Freistadt war man mit der Geduld gegenüber Gewessler schon vor der jüngsten Verzögerungsankündigung am Ende, wie ÖVP-Bürgermeister Günter Lorenz schon am 18. Juni an die Ministerin schrieb. Das bezog sich auf das lange Warten auf den UVP-Bescheid und darauf, dass bei den Planungen der S10-Fortsetzung bis zur Grenze bei Wullowitz nichts weitergehe. Lorenz: „Wir lassen uns dieses Taktieren auf Kosten unserer Gesundheit nicht mehr länger gefallen und werden Aktionen setzen, die medienwirksam auf die Dringlichkeit des Weiterbaus aufmerksam machen. So wie damals im Fall Temelin .“ Da gab es im Jahr 2000 ja Protestmärsche und Grenzblockaden