81 Mafiosi bei Razzia in Palermo festgenommen

Der italienischen Polizei ist ein Schlag gegen die Mafia-Organisation Cosa Nostra gelungen: Bei einer groß angelegten Anti-Mafia-Razzia in Palermo und in anderen italienischen Regionen sind am Montag 63 Personen festgenommen worden, 18 weitere wurden unter Hausarrest gestellt. Den Festgenommenen wird unter anderem Mafia-Zugehörigkeit, Waffen- und Drogenhandel, Erpressung und Korruption vorgeworfen, teilten die Anti-Mafia-Behörden auf Sizilien mit.