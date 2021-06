Bis zu 16.000 Stiche am „großen Impftag“ in Tirol

Die Vorbereitungen für den tirolweiten Impftag am 4. Juli laufen bereits auf Hochtouren. Am kommenden Sonntag öffnen alle Impfzentren des Landes ihre Türen für Personen, die in Tirol dauerhaft wohnhaft oder beruflich tätig sind und bis dato noch keine Covid-Impfung bzw. keinen Erst-Impftermin erhalten haben. Eine Anmeldung bzw. Vormerkung ist nicht erforderlich.