Dänemark: „Wir denken jeden Tag an Christian“

Damit steht Dänemark zum ersten Mal seit dem sensationellen Titelgewinn 1992 wieder in einem EM-Semifinale – als erste Mannschaft, die zum Auftakt zwei Niederlagen (0:1 gegen Finnland, 1:2 gegen Belgien) einstecken musste. Viel wichtiger: nach dem Drama um Christian Eriksen, der im ersten Spiel in Kopenhagen zusammengebrochen war und wiederbelebt werden musste, ist die Bindung in der Mannschaft noch enger geworden. „Ich denke jeden Tag an Christian“, verriet Teamchef Kasper Hjulmand. „Ich bin froh, dass er überlebt hat. Wir haben ihn nach Baku mitgenommen und werden ihn auch mit nach Wembley nehmen.“