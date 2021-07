Immobilien sind Joker im Kampf um Zuzug

Interesse an Immobilien ist stark

Das Image des Waldviertels als Wohn- und Arbeitsstandort wolle man weiter verbessern. Für Zuzug brauche man aber auch dringend verfügbare Immobilien, so Linsbauer. 2200 Objekte und Grundstücke wurden im Vorjahr verkauft, „Wohnen im Waldviertel“ zählt auf seiner Webseite 430 Besuche pro Tag, die dortigen Immobilieninserate werden pro Monat 47.000-mal aufgerufen. Gespräche und Infos für Eigentümer sollen helfen, Leerstände und Co. wieder einer sinnvollen Nutzung zuzuführen.